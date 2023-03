Studente di 13 anni si accascia a scuola, tragedia nel Palermitano

Tragico episodio questa mattina nella scuola media Karol Wojtyla di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Un ragazzo di 13 anni si è accasciato mentre si trovava in bagno, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’alunno all’Ospedale dei Bambini, dove è stato sottoposto alle cure del personale medico. I suoi familiari sono stati subito informati e si sono recati in ospedale per stare accanto al figlio in queste difficili ore.

Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Bagheria sono intervenuti nella scuola per cercare di capire cosa sia successo. Ancora non si conoscono le cause dell’incidente che ha coinvolto il giovane studente. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni sulle condizioni del ragazzo.