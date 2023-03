Operaio palermitano fa spesa al Conad e vince 100mila euro alla Lotteria degli Scontrini

Va a fare la spesa e partecipa alla Lotteria degli Scontrini, così un operaio palermitano ha vinto la somma di 100.000 euro , permettendo anche al punto vendita di vincere 25.000 euro, che serviranno a fare un regalo a tutti i dipendenti. Sembra essere un momento molto fortunato per la città di Palermo, dove nel giro di pochi giorni sono stati vinti ben mezzo milione di euro.

La vincita alla Lotteria degli Scontrini è avvenuta per un operaio palermitano dopo aver fatto la spesa presso il punto vendita Conad di via Sunseri di Elio Mannino, che fa parte del gruppo La Tramontina di Luisa Mazzola. Ai titolari, grazie all’estrazione dello scontrino fortunato, andranno 25.000 euro. Nulla trapela sull’identità del vincitore dei 100.000 euro, quello che si sa è che si tratterebbe di un giovane operaio palermitano, che è andato a fare la spesa nel punto vendita di via Sunseri e che giovedì, giorno in cui avviene l’estrazione, ha ricevuto la notizia della fortunata vincita.

Per il punto vendita Conad una vittoria, invece, di 25.000 euro che i titolari hanno deciso di dividere con i propri dipendenti. “Per questa fortuna possiamo gioire anche noi – dice Luisa Mazzola del gruppo La Tramontina -, poiché dovrebbe entrare una somma di 25.000 euro. Come nella nostra filosofia, ogni nostro traguardo, fortuna, e speriamo mai nelle cose brutte, vogliamo condividerlo con tutti i nostri ragazzi, che per noi sono la nostra famiglia. Abbiamo deciso di dare regalo di 100 euro per ogni nostro dipendente nel momento in cui incasseremo questa somma. Siamo sicuri che anche un piccolo gesto come questo sarà apprezzato da tutti e servirà sempre a far capire la nostra filosofia. Il nostro amore è la nostra passione per quello che facciamo”.

La Lotteria degli Scontrini mette in palio ogni anno un premio da 5 milioni, 10 premi da 100.000 euro al mese e 15 premi da 25.000 euro a settimana.

Palermo sembra essere una città fortunata al momento, dove nel giro di pochi giorni sono stati vinti almeno mezzo milione di euro.