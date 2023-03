Gioca 3 euro e ne vince 200.000, seconda mega vincita a Palermo in 24 ore

Nuovo vincitore da 200 mila euro a Palermo grazie a un gratta e vinci da 3 euro, è il secondo caso in poche ore. L’ultima fortunata vincita è avvenuta alla Tabaccheria Belgio, in via Belgio 85, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato il premio con un biglietto della linea “Le ricchezze di Eldorado”.

Il vincitore, il cui nome non è stato reso noto, ha avuto la fortuna di trovare la combinazione vincente, sbancando il gioco con una cifra irrisoria: solo 3 euro. Il proprietario della rivendita palermitana ha raccontato di aver venduto il biglietto fortunato, ma non ha nascosto la sua sorpresa per la grande vincita: “È incredibile che un biglietto da 3 euro possa regalare una vincita così elevata. Siamo felici per il nostro cliente e gli auguriamo di godersi la sua fortuna”, ha detto a Palermo Today.

La vincita da 200 mila euro non è l’unica a Palermo, oltre a quella della Tabaccheria Belgio, ieri a Cruillas un altro giocatore si è aggiudicato la somma di 200 mila euro sempre con un biglietto da 3 euro. Insomma, la fortuna sembra aver baciato Palermo.