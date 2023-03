La vita di Fratel Biagio Conte sarà raccontata sulla Rai

Fratel Biagio Conte raccontato in un documentario sulle reti della televisione pubblica italiana. Una vita per i poveri; per loro ha fatto digiuni, penitenze, pellegrinaggi, incontrando anche tanto disprezzo, ostacoli e critiche. È il profilo di fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità con oltre mille senzatetto, morto a Palermo, da poco, per una grave malattia.

In compagnia del salesiano don Pino Vitrano, suo braccio destro, e di Francesco Russo, suo medico, Eva Crosetta racconta la profezia di fratel Biagio, un eremita del nostro tempo, innamorato solo di Dio e della sua volontà. Il programma di Vito Sidoti ripercorrerà la sua vita, i suoi gesti e quella scelta – apparentemente incomprensibile – di stare per strada, per consolare e dare riparo ai dimenticati. Lo farà attraverso un inedito racconto in prima persona di Fratel Biagio e la testimonianza di chi è divenuto parte di quel “progetto sconvolgente di Dio”.

Il documentario sul missionario palermitano Biagio Conte andrà in onda Domenica 5 marzo ore 7.30 su Rai3 e RaiPlay, durante il programma televisivo “Sulla via di Damasco” condotto da Eva Crosetta

Figlio di un imprenditore, a 26 anni abbandona tutto per seguire l’esempio di San Francesco D’Assisi. In chiusura, dopo le voci di fratel Davide e Roberto Bekir, eredi di questa grande missione umanitaria, le parole di Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, che nell’omelia del funerale ha detto: “l’unica eredità di cui Biagio si è appropriato è stata il dolore e la povertà dei fratelli. L’eredità che ci lascia è la ricchezza del suo esempio”.

Alcune immagini sono state tratte delle clip dal documentario Il Francesco di Palermo di Antonio Turco del 2018