Non si hanno più notizie di un ragazzo siciliano, ore d’ansia per Gianluca Giangrande

La provincia di Catania è in preda all’ansia per la scomparsa di Gianluca Giangrande, un ragazzo di 20 anni di Massanuziata, una frazione di Mascalucia. Il giovane è stato visto per l’ultima volta ieri mattina quando si è allontanato dalla comunità alloggio. Dalle prime ore della sua scomparsa, le autorità hanno avviato le ricerche del giovane, che sono proseguite per tutta la notte e stanno continuando anche oggi.

Gianluca è alto circa 1 metro e 70 centimetri e ha una corporatura molto esile. Al momento della scomparsa, indossava una felpa rossa, un giubbotto nero, pantaloni blu e scarpe Converse. Si è allontanato a piedi, senza denaro e senza cellulare. I messaggi di aiuto sono stati diffusi sui social, evidenziando la necessità di cure del giovane.

Sembra che il ragazzo non abbia con sé denaro o cellulare. Le ricerche, andate avanti anche durante la scorsa notte, sembrano non aver portato al risultato sperato. Sui social si legge: “Tutta la notte fino ad ora abbiamo cercato Gianluca senza purtroppo nessun riscontro. Il calar della notte non ha giocato a nostro favore data la scarsa illuminazione nelle strade. Adesso che è nuovamente mattina più che mai non dobbiamo fermarci nelle ricerche. Chiediamo la massima collaborazione. Gianluca necessità di cure e aiuto al più presto”.

Nell’appello si legge: “Chiunque lo abbia visto in zone limitrofe contatti al più presto il seguente numero 3939697304”.