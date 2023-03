Non si fermano all’alt e l’auto si ribalta, muore 20enne e 3 feriti, grave donna incinta

Non si fermano a posto di blocco, muore ventenne in un incidente mortale avvenuto nel cuore della notte in una strada alla periferia della città di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Un morto e tre feriti gravi tra cui una donna incinta è il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte intorno alle una nella via Salemi a Mazara del Vallo. Secondo le prime ricostruzioni, una Peugeot con a bordo quattro persone di origine straniera non si sarebbe fermata al posto di blocco della Polizia di Stato in Corso Vittorio Veneto. Così è scattato l’inseguimento fino alla via Salemi. Dopo aver superato l’ospedale “A. Ajello” l’auto, probabilmente a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia, è iniziata a sbandare finendo sul muro di cinta di un’abitazione all’incrocio con la via della Pace, la strada che porta al cimitero comunale.

Si è trattato di uno schianto violentissimo con l’auto che si è ribaltata. Il ventenne non ha avuto scampo. E’ dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le persone a bordo dell’auto dopo aver tagliato le lamiere. Uno dei quattro, un giovane, è morto quasi sul colpo. L’unica donna a bordo, peraltro incinta, a causa delle ferite riportate è stata trasportata in elisoccorso a Palermo. Gli altri due uomini sono stati invece trasportati e ricoverati presso il nosocomio mazarese.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, è intervenuta anche una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente.