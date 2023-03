Il cancro è più forte, muore a Bagheria l’insegnante Evelina Buttitta, aveva 50 anni

Lutto a Bagheria, in provincia di Palermo, dove è morta a soli 50 anni, Evelina Buttitta, un’insegnante di latino e greco del liceo Classico Scaduto di via Dante. La donna, molto apprezzata per i suoi metodi di insegnamento e per la passione e l’amore che metteva nella sua professione, si è spenta la notte scorsa dopo una lunga malattia. Da circa un anno combatteva con un tumore che non le ha lasciato scampo.

È l’Istituto dove la 50enne lavorava a dare la triste e dolorosa notizia con un post sulla pagina Facebook: “Il Liceo Ginnasio Francesco Scaduto è in lutto. Stanotte ci ha lasciati la nostra amatissima professoressa Evelina Buttitta. La nostra comunità è profondamente addolorata per la perdita di una cara amica, di una mamma e di una grande insegnante”.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna e mamma straordinaria. Da ore si susseguono messaggi di cordoglio sui social, soprattutto di alunni, colleghi e amici. «Evelina mi ha aiutata a superare con successo l’esame ad Unibo di Latino 1 – scrive Marina Mancini profondamente addolorata. E poi aggiunge: – Ottima docente, tristissima notizia». Un’allieva: «Grazie per avermi trasmesso tanto, la porterò per sempre nel mio cuore. Ciao Prof!». Una mamma: «Grazie di tutto Prof. Rimarrai sempre nei cuori dei nostri ragazzi».

La collega Adele Carollo: «Non ho parole! Che notizia dolorosa e triste! Riposa in pace, cara Evelina! Ti ricordo con affetto e stima, sei stata una collega sempre disponibile e piena di zelo e amore per il tuo lavoro!». La cugina Eliana: «Mi dispiace tantissimo apprendere questa terribile notizia ricordo quando da bambine giocavamo essendo cugine anche se poi ci siamo persi di vista ma rimarrai sempre nei miei bei ricordi. Fai buon viaggio Evelina cara e veglia da lassù i tuoi cari».

Il marito di Evelina Buttitta, anche lui insegnante, è dirigente scolastico presso la scuola Ciro Scianna di Bagheria che ha postato sulla pagina fFcebook un messaggio di cordoglio: «Tutta la nostra comunità è vicina al professore Rubino, collaboratore dello staff di presidenza, per la prematura scomparsa della carissima moglie, la professoressa Evelina Buttitta, stimata docente del Liceo Classico Scaduto. A lui e a tuttta la famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze».