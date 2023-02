Sposa sorprende in bagno la suocera che allatta il futuro marito

Una vicenda sconcertante quanto singolare con protagonisti un futuro sposo e la madre. Un racconto che ha suscitato grande scalpore nel mondo dei matrimoni. Una sposa, pochi istanti prima di convolare a nozze, ha scoperto il futuro marito in bagno mentre veniva allattato dalla suocera.

Una notizia che è divulgata dalla wedding planner Georgie Mitchel durante un episodio del podcast “Unfiltered Bride”, dove vengono dati consigli su come organizzare il matrimonio dei sogni. A riportare l’accaduto sarebbe stata una truccatrice che stava assistendo la sposa in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. La ricostruzione dei fatti è alquanto singolare. La donna, infatti, si sarebbe recata in bagno e lì avrebbe trovato il futuro marito attaccato al seno della madre. Secondo quanto emerso, la suocera non avrebbe mai smesso di allattare il figlio, neanche in età adulta.

Una situazione alquanto bizzarra che ha portato le due esperte a domandarsi come fosse possibile una cosa simile. La risposta, secondo loro, è che la donna non ha mai smesso di allattare al seno il figlio e per tale motivo produceva ancora latte, nonostante lui fosse decisamente adulto. Neanche a dirlo, la sposa è rimasta sconvolta ma alla fine l’amore ha prevalso e il matrimonio si è celebrato comunque. Molti però sono stati i commenti da parte di chi ha ascoltato il podcast: “Spero che al momento di ‘puoi baciare lo sposo’ si sia tirata indietro”, ha detto qualcuno. E ancora: “Pensavo che non ci potesse essere niente di peggio di un tradimento. Mi sbagliavo”.