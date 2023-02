Dramma in Sicilia, insegnante si lancia dal terzo piano di una scuola

Un terribile episodio ha scosso gli studenti dell’istituto tecnico per geometri Ines di Licata, in provincia di Agrigento. Un insegnante dell’istituto si è lanciato dalla finestra al terzo piano dell’edificio sotto gli occhi atterriti degli studenti, che stavano per entrare in classe.

L’uomo, nonostante il violento impatto al suolo, sarebbe ancora vivo e immediatamente è stata chiamata un’ambulanza che lo ha trasferito al San Giacomo d’Altopasso.

Secondo le prime informazioni che trapelano, il docente avrebbe sofferto di disturbi psicologici da tempo e per questo motivo il dirigente scolastico lo aveva esonerato dall’insegnamento, applicandolo in biblioteca ma le notizie sono ancora frammentarie. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Licata.