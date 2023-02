Due auto incendiate a Palermo e Monreale, indagini in corso

Due auto incendiate a Palermo e a Monreale. In mattinata i vigili del fuoco sono stati chiamati in via alla Falconara a Palermo per spegnere l’incendio di una vettura. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. Le squadre antincendio sono intervenute immediatamente per mettere in sicurezza la zona e impedire che le fiamme si propagassero ad altre vetture o abitazioni.

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, che hanno notato le fiamme e temuto per la propria sicurezza. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, l’incendio è stato domato senza conseguenze per le persone o le cose.

A Monreale un’altra auto distritta da un incendio. La scorsa notte un’altra auto è andata in fiamme a Pioppo, frazione del comune di Monreale. In questo caso sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri della stazione locale, che stanno ora indagando per capire se l’incendio sia stato causato dolosamente o per cause accidentali.