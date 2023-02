Paziente distrugge ambulatorio del medico di famiglia, panico a Ficarazzi

Indagini dei Carabinieri della compagnia di Bagheria sono in corso dopo l’aggressione subita dal medico di base Giorgio Clemente nel suo ambulatorio a Ficarazzi. Un paziente nel corso della mattinata di ieri ha distrutto le porte, ha mandato in frantumi i vetri e ha lanciato le sedie in aria, causando pesanti danni alla sala d’aspetto. Fortunatamente il medico non è rimasto ferito, ma l’episodio è un ulteriore esempio del triste fenomeno delle aggressioni ai medici.

Adesso i carabinieri stanno cercando di identificare l’autore dell’aggressione attraverso le telecamere di sicurezza e le testimonianze dei presenti. Veri e propri momenti di paura si sono registrati all’interno dello studio del medico di famiglia.

Episodi di questo genere, magari con conseguenze meno gravi e spesso non denunciati, continuano a ripetersi ai danni di medici, infermieri e personale sanitario, anche all’interno degli ospedali dell’isola. La sicurezza degli operatori sanitari è un’emergenza che non si è mai risolta come denunciano i sindacati che chiedono la piena applicazione della legge sulla sicurezza degli operatori sanitari.