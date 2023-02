Inscenano l’arresto di Matteo Messina Denaro per Carnevale, il video è virale

Passamontagna, giubbotti antiproiettili con tanto di scritta SWAT (le squadre d’assalto speciali americane), montone e cuffia chiari. La scena è curata in ogni dettaglio. Talmente precisa che è impossibile non capire subito cosa riproduce: la cattura del boss Matteo Messina Denaro.

La messinscena, impressionante per l’attenzione ai dettagli, è stata organizzata dagli abitanti di Borgotaro, comune di nemmeno 7mila abitanti in provincia di Parma, in occasione del carnevale. I festeggiamenti in questo piccolo centro emiliano sono da sempre molto partecipati. Un’occasione in cui i cittadini danno sfoggio della propria creatività sempre in bilico tra ironia e satira

Nel video postato sui social si vedono i poliziotti che hanno prelevato il latitante, vestito come era nella realtà, con montone e cappello chiaro, per poi caricarlo su un mezzo e portarlo via. (credit: Tik Tok)

Sui social diverse segnalazioni di bambini travestiti come l’ultimo boss stragista arrestato lo scorso 16 gennaio all’interno della clinica La Maddalena di Palermo. Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video choc che ritrae un bambino che indossa l’outfit del mafioso “scortato” da due adulti, uno dei quali tiene in mano una pistola finta.