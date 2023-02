Giovane si ribalta con l’auto che prende fuoco, è gravissimo in ospedale

Un altro gravissimo incidente stradale in Sicilia con un giovane gravissimo in ospedale dopo che la sua automobile si è ribaltata ed è andata a fuoco. La tragedia lungo la SS115, nel Trapanese.

La notte scorsa si è verificato un incidente stradale sulla SS115, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Il conducente, un giovane di 29 anni di nome C.C., stava guidando una Mercedes Classe C quando ha perso il controllo dell’auto per motivi ancora da accertare. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco, finendo a 30 metri dalla strada. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ha riportato diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale di Campobello di Mazara, mentre C.C. è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. I medici si sono riservati la prognosi.

Ieri un altro incidente sulla SS115 in Sicilia orientale. Un uomo si è ribaltato con il trattore finendo in una scarpata profonda 8 metri. Anche l’uomo, un agricoltore, è stato ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi dopo essere stato trasportato a bordo di un elisoccorso.

