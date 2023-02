Dramma sulla SS115, agricoltore precipita col trattore da 8 metri

Un tragico incidente stradale sulla SS115 ha visto coinvolto un agricoltore che è rimasto gravemente ferito. Il conducente, un 63enne di Ispica, era alla guida di un trattore con rimorchio carico di carote quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Il trattore ha divelto il paracarro a delimitazione della carreggiata ed è precipitato in una scarpata per circa 8 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, che si sono calati per assistere gli operatori del 118 nell’assistenza al ferito. Dopo aver liberato l’agricoltore dalla cabina del trattore, i soccorritori lo hanno posizionato su di una barella e lo hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catania dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente ha richiesto anche l’intervento di un’autogrù dei vigili del fuoco proveniente dalla sede di Ragusa per recuperare il trattore. Sul posto erano presenti anche agenti della polizia locale di Ispica e Carabinieri per effettuare i rilievi necessari. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

