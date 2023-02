Martino Terranova gravissimo dopo incidente a Palermo, medici valutano morte cerebrale

Momenti di disperazione a Palermo per le sorti di Martino Terranova, vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi.

Il giovane di 22 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella serata del 15 febbraio nel quartiere Albergheria, in via Cadorna. Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori prima e del personale medico dell’ospedale Civico poi, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e la famiglia si aggrappa adesso a speranze ormai ridotte al lumicino. Si aspetta che venga dichiarata la morte cerebrale per il giovane, poiché il referto finale dei medici, atteso intorno alle 15 di oggi, sembra non lasciare più spazio per un possibile recupero.

Martino, palermitano, del Villaggio Santa Rosalia, era stato subito trasportato d’urgenza al pronto soccorso, ma le sue lesioni erano troppo gravi per poter sperare in una guarigione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22, quando il giovane stava guidando la sua moto da cross Husqvarna e si è scontrato con una Smart guidata da un uomo di 37 anni. La città intera è vicina alla famiglia in questo difficile momento.

