Tragico incidente sulla Statale, perde la vita Diego Lauria, gravissima una donna

Gravissimo incidente stradale sulla Rosolini-Noto finito in tragedia. C’è una vittima. Si tratta del 30enne, Diego Lauria, morto a seguito del violento impatto tra la sua moto 3 un’auto. Grave la ragazza che era sulla moto con il 30enne. La donna è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 17 febbraio tra un’auto e una moto di grossa cilindrata sulla SS115.

L’incidente vede coinvolte in tutto tre persone, una donna alla guida di una Fiat Panda e la coppia di giovani che erano a bordo delle due ruote. Per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare.

I due giovani coetanei per la violenza dell’impatto sono stati sbalzati dal mezzo a parecchi metri di distanza.Il ragazzo ha sbattuto contro un palo ed è morto sul colpo, la ragazza è finita sul terreno a lato della strada ed è adesso stata imbracata dai medici in soccorso e sarà trasportata in ospedale. Sta bene invece, ma è terrorizzata, la donna alla guida della Fiat Panda, V.G, classe 51.

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenute tre ambulanze arrivate da Avola, Noto e Rosolini. Gli infermieri hanno dato i primi soccorsi alla ragazza che adesso sarà trasportata in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Complessa la dinamica dell’incidente che è ancora tutta da ricostruire. Dalle prime ricostruzioni sembra che lo scontro sia avvenuto frontalmente tra l’auto che si stava dirigendo verso Rosolini e la moto che viaggiava in direzione opposta. In questo momento i Carabinieri della Stazione di Rosolini sono sul posto per tutti gli accertamenti del caso e la Polizia Municipale per i rilievi.



Foto Franco Assenza

Potrebbe interessarti anche: