Centrato i 6 al Superenalotto e 6 siciliani diventano milionari: ecco dove

È stata una pioggia di milioni di euro quella che ha bagnato la Sicilia grazie alla Vittoria al SuperEnalotto. In diverse province dell’isola si sono registrate ben nove vincite del sistema, che ha raggiunto il jackpot più alto mai registrato al mondo: un “6” da 371 milioni di euro.

Ogni quota ha assegnato un premio da 4 milioni di euro, il che significa che la pioggia di milioni di euro caduta in Sicilia grazie al Superenalotto ammonta a 36 milioni di euro. Dai titolari delle ricevitorie ai tanti residenti del quartiere, tutti cercano di capire chi possa aver centrato quella vincita.

In provincia di Palermo sono state registrate ben 5 vincite: tre a Termini Imerese, una a Marineo e una a Villabate. In provincia di Ragusa c’è stata una vincita a Sommatino e un’altra a Messina. Non solo, è stata toccata dalla fortuna, ma anche la provincia di Caltanissetta.

La notizia ha fatto subito il giro dell’isola, tanto che nei bar, nelle piazze e nelle ricevitorie non si fa altro che parlare di questa pioggia di milioni di euro caduta in Sicilia. La gente si chiede chi siano i fortunati vincitori e cosa faranno con tutti quei soldi.

La vincita è da record, oltre 371 milioni di euro che sono andati a chi ha giocato la sestina estratta ieri attraverso un sistema di 90 quote da 5 euro. Il premio per ciascun vincitore assume quindi dimensioni più “umane”, con una cifra di 4.123.707,71

Nel Palermitano è festa. Una delle 90 quote è stata acquistata al tabacchi di Corso Vittorio Emanuele di Villabate.

