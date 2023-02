Drammatico incidente moto-auto, giovane 22enne lotta tra la vita e la morte

Un giovane di 22 anni si trova ricoverato in Rianimazione al Civico si Palermo dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto ieri in via Luigi Cadorna nel rione dell’Albergheria.

Secondo quanto ricostruito, la moto cross del giovane M.T., una Husqvarna, avrebbe tamponato una Smart guidata da A.C. di 37 anni. Nonostante il tentativo del giovane di rallentare, come dimostrato dalla lunga frenata rilevata sull’asfalto dagli agenti dell’Infortunistica, l’incidente si è rivelato inevitabile. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Civico dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Al momento non è chiaro se il ventiduenne indossasse o meno il casco al momento dell’incidente, poiché sul posto non è stato trovato. Gli agenti dell’Infortunistica stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro acquisendo le immagini riprese dalle telecamere presenti in zona. Alcuni testimoni hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza.

L’incidente ha scatenato una serie di messaggi e commenti sui social, con molti amici e conoscenti del giovane che esprimono la loro preoccupazione e la loro vicinanza. “Dio abbi misericordia, ti prego”, scrive un amico su Facebook. “Dio mio, ma perché? E’ un ragazzo bravo e rispettoso. Dio, aiutalo tu”, commenta un altro.

