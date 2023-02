Scooter elettrico si schianta contro auto, 2 feriti in Viale Regione Siciliana

Palermo – Un altro incidente stradale si è verificato oggi in viale Regione Siciliana, a Palermo. Il sinistro ha coinvolto uno scooter elettrico e una Mercedes Classe A. Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto in questa strada, che ieri sera ha visto un tamponamento a catena coinvolgere cinque veicoli e quattro persone ferite.

Nel sinistro di oggi, avvenuto tra gli svincoli di corso Calatafimi e via Pitrè in direzione Trapani, due giovani sono rimasti feriti, ma non in maniera grave. La circolazione stradale è stata fortemente rallentata nella zona.

Il personale dell’infortunistica della polizia municipale si è occupato dei rilievi per stabilire le dinamiche del sinistro. Il giorno precedente nello stesso tratto di viale Regione Siciliana, un tamponamento a catena ha coinvolto cinque veicoli, causando il ferimento di quattro persone. Due di queste sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso, una in prognosi riservaa, mentre le condizioni degli altri individui coinvolti sono meno gravi. Lo scontro è avvenuto nella corsia centrale, in direzione Catania, nel sottopasso che incrocia via Pitré.

