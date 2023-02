Drammatico tamponamento a catena a Palermo, 4 feriti: uno in prognosi riservata

Due persone ferite in modo grave, tra cui una in prognosi riservata. Altre due persone ferite in modo più lieve e tanta paura. Questo il bilancio di un incidente multiplo avvenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, di cui abbiamo dato notizia ieri notte (LEGGI QUI)

Sulla Circonvallazione di Palermo nel corso della tarda serata di ieri è avvenuto l’inferno tra tre tamponamenti di fila che hanno visto coinvolte cinque auto e, come detto, quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Erano circa le 20.30 e nella carreggiata centrale in direzione Catania, all’altezza di via Pitrè, due auto si sarebbero scontrate. Un impatto di picca entità.

Poi però sarebbe avvenuto il caos. Mentre i due automobilisti discutevano sarebbero giunte alte tre auto le quali, una dopo l’altra, hanno tamponato i veicoli fermi in carreggiata.

Ad avere la peggio un uomo di 65 anni portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove si trova tuttora in prognosi riservata. Un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. Mentre le altre due hanno riportato lievi lesioni.

sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La carreggiata in direzione Catania è stata chiusa per risolvere l’incidente con inevitabili lunghe code. Solo alle 23 il traffico ha ripreso a defluire.

