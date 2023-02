A Sanremo Colapesce Dimartino decimi ma vincono il Premio della critica Mia Martini e della sala stampa

I due siciliani Colapesce e Dimartino nonostante il decimo posto ottenuto nella classifica generale di Sanremo, conquistano due importanti riconoscimenti: il premio della critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa. Si tratta di due premi che riconoscono il valore e la qualità del testo della canzone “Splash” portata alla kermesse musicale più famosa al mondo.

Il vincitore di Sanremo 2023 è stato Marco Mengoni con “Due vite”, che ha ricevuto l’unica standing ovation della serata. Al secondo posto Lazza con “Cenere”, che ha ricevuto l’endorsment su Instagram da Leao, attaccante del Milan. Terzo posto per Mr Rain con “Supereroi”. Ultimo si è classificato al quarto posto con “Alba”, mentre Tananai ha chiuso la top 5 con “Tango”.

Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Coma Cose con “L’addio”, mentre Marco Mengoni ha vinto anche il premio Giancarlo Bigazzi.

L’ultimo successo di Colapesce e Dimartino, “Splash”, promette di diventare un nuovo successo come “Musica leggerissima”, il cui ritornello era davvero difficile da dimenticare. La canzone si sta preparando a volare in radio e a conquistare il pubblico dell’estate. Splash sarà un vero e proprio tormentone. L’operazione di guerrilla marketing della canzone, con cartelloni pubblicitari in città, non è passata inosservata e promette di portare grande visibilità alla coppia.

Solo ventitreesima è arrivata invece l’altra siciliana Levante con il suo brano “Vivo”, grande la delusione dei suoi fan che avrebbero voluto vedere la cantante nei piani più alti della classifica.

