Incidente a Brancaccio, 18enne in coma

Grave incidente a Palermo, in via Pecoraino. Un giovane di 18 anni si trova ricoverato in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia.

L’incidente nel quale è rimasto coinvolto il giovane è avvenuto la scorsa notte in via Filippo Pecoraino, nella zona di Brancaccio.

Nell’incidente sono coinvolte diverse auto.

Il giovane prima è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico poi a Villa Sofia vista la gravità delle sue condizioni.

Sono in corso indagini da parte della polizia municipale per accertare le cause dello scontro.

