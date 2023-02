Donna travolta da auto in Viale Regione Siciliana, è in prognosi riservata

Un altro grave incidente stradale a Palermo. Una donna di 66 anni è stata investita in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza di via Pitrè. La donna stava attraversando la strada quando è stata colpita da una vettura.

La donna è stata trasportata all’ospedale Policlinico in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Stanno indagando gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica per accertare le responsabilità.

Un giovane di 18 anni si trova ricoverato in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia dopo un incidente nel quale è rimasto coinvolto la scorsa notte in via Filippo Pecoraino.

Nell’incidente sono coinvolte diverse auto. Il giovane prima è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico poi a Villa Sofia. Sono in corso indagini da parte della polizia municipale per accertare le cause dello scontro.

