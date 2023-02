Rapina in centro a Palermo, dipendente immobilizza malvivente e lo fa arrestare

Un ragazzo di 18 anni palermitano è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata. È entrato in un centro scommesse in via Cavour a Palermo ma non ha fatto i conti con quello che sarebbe avvenuto di lì a poco.

È stata allertata la polizia infatti durante il colpo con una chiamata al 112. I poliziotti una volta sul posto hanno bloccato il giovane che aveva fatto irruzione nell’attività brandendo un coltello e minacciando il dipendente per svuotare le casse. Il dipendente intanto era riuscito a immobilizzarlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una bustina contenente dodici dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish. La questura ha fatto notare come spesso vi sia un legame tra il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e la commissione di reati predatori come le rapine, che rappresentano un mezzo per ottenere le risorse economiche per l’acquisto di sostanze e alimentare il mercato relativo.

Il giovane arrestato è stato trasportato in una cella del carcere Pagliarelli e l’arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata.