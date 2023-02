Auto si ribalta e finisce in terrapieno, grave incidente in autostrada

Stamattina, intorno alle 9:32, un incidente stradale è avvenuto sull’Autostrada Messina-Catania tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale. Il conducente del veicolo, che sembrerebbe sia uscito fuori strada a causa di un incidente autonomo, è stato subito soccorso dai vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il conducente già sulla barella del personale sanitario del 118. La squadra di soccorso si è subito attivata per mettere in sicurezza il veicolo incidentato e garantire la fluidità del traffico sulla strada. Non si hanno ancora notizie sulle condizioni del conducente rimasto ferito nel rocambolesco incidente. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per capirne le cause.

Prudenza in strada

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un allarme rosso a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per l’intera giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Queste condizioni potrebbero causare significativi problemi alla circolazione autostradale. Per prevenire situazioni di disagio e pericolo, Autostrade Siciliane invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie durante la guida. In particolare, si raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza.

Autostrade Siciliane continuerà a presidiare con le proprie squadre la A18 e la A20, a monitorare la situazione e a fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.