Travolto da uno scooter in viale Michelangelo, muore uomo a Villa Sofia

Salvatore Potenzano, 83 anni, è deceduto presso il Trauma Center dell’ospedale di Villa Sofia, a seguito di un incidente stradale che l’ha visto coinvolto come pedone la sera del 20 gennaio.

L’anziano stava rientrando dalla farmacia di viale Michelangelo, all’altezza di via Centorbe, quando è stato investito da uno scooter guidato da un ventottenne. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e, nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte del personale medico, l’uomo è deceduto dopo 20 giorni di ricovero.

La polizia municipale sta indagando sull’incidente e il giovane scooterista è accusato di omicidio stradale.

Ieri una donna è stata travolta da un’automobile in Corso Calatafimi, nel quartiere Rocca – Mezzo monreale. Per la donna è stato necessario il ricovero in ospedale dove è entrata in codice rosso.