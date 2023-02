Lo chef Antonino Cannavacciuolo a Misilmeri , fan impazziti tra selfie e sorrisi

Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è a Misilmeri per registrare una delle puntate della sua trasmissione televisiva “Cucine da incubo”. L’arrivo dello chef famoso ha attirato l’attenzione di fan di tutte le età che lo hanno atteso per ore per un selfie o un sorriso. La location scelta per le riprese è “Il Veliero” situato in via Generale Sucato.

La puntata dedicata al ristorante misilmeresi andrà in onda su Sky e successivamente su Tv8 nei prossimi mesi. Il sindaco Rosario Rizzolo e il consigliere Angelo Arnone hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale e della città di Misilmeri allo chef Cannavacciuolo.

Il sindaco ha ringraziato lo chef per la sua simpatia e cordialità verso i cittadini di Misilmeri, sottolineando che la sua presenza ha reso la città ancora più speciale. La registrazione della puntata sarà sicuramente un evento indimenticabile per la città e un’occasione per mostrare il suo talento culinario