Allerta rossa in Sicilia, “Prudenza sulle strade”

Allerta rossa per maltempo in Sicilia e Autostrade Siciliane invita alla prudenza gli automobilisti che si mettono in viaggio in queste ore.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un allarme rosso a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per l’intera giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Queste condizioni potrebbero causare significativi problemi alla circolazione autostradale.

Per prevenire situazioni di disagio e pericolo, Autostrade Siciliane invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie durante la guida. In particolare, si raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza.

Autostrade Siciliane continuerà a presidiare con le proprie squadre la A18 e la A20, a monitorare la situazione e a fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo per la Sicilia, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24.00 di domani, 9 febbraio 2023. L’allerta meteo è rossa per quanto riguarda la Sicilia Orientale, è arancione per la Sicilia occidentale, mentre gialla è per la zona del trapanese.

Si prevedono piogge sparse e diffuse, anche con temporali, sulla Sicilia ionica e sud-orientale con quantitativi cumulati elevati a molto elevati. Nel resto della Sicilia, le piogge saranno sparse e con quantitativi cumulati moderati a elevati. Inoltre, sono previste nevicate al di sopra dei 700-900 metri sulla Sicilia sud-orientale e al di sopra dei 500-700 metri sul resto della Sicilia, con apporti al suolo moderati a abbondanti.

La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti meteorologici.