Allerta meteo ROSSA in Sicilia, scuole chiuse in diverse città

Allerta meteo ROSSA in Sicilia, scuole chiuse in diverse cittÃ

Allerta rossa in Sicilia orientale, allerta arancione in Sicilia occidentale. Arriva un’altra botta di maltempo sull’isola con forti piogge e neve in collina. Diverse città in Sicilia orientale e centrale hanno chiuso le scuole.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la Sicilia, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24.00 di domani, 9 febbraio 2023. Si prevedono piogge sparse e diffuse, anche con temporali, sulla Sicilia ionica e sud-orientale con quantitativi cumulati elevati a molto elevati. Nel resto della Sicilia, le piogge saranno sparse e con quantitativi cumulati moderati a elevati.

Inoltre, sono previste nevicate al di sopra dei 700-900 metri sulla Sicilia sud-orientale e al di sopra dei 500-700 metri sul resto della Sicilia, con apporti al suolo moderati a abbondanti.

Nel bollettino della Protezione civile si legge che le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa saranno interessate dall’allerta rossa, la massima della scala di pericolo. Allerta arancione, invece a Palermo ed Caltanissetta, allerta gialla a Trapani e ad Agrigento.

I sindaci di Siracusa, Ragusa, Messina, Agrigento ed il commissario di Catania hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani. Una decisione assunta dopo l’allerta rossa proclamata dalla Protezione civile regionale. Precedentemente, lo aveva fatto il sindaco di Enna. Anche l’università di Catania chiude per il rischio derivante dal maltempo.