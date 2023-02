Arriva la neve in collina, gelo polare in Sicilia

La Sicilia è in allerta gialla per le condizioni meteo avverse che si prevedono per mercoledì 8 febbraio 2023. La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24.00 di domani.

Il maltempo, che comprenderà piogge, temporali, forti venti di burrasca e neve a quota collinare sopra i 500 metri, interesserà tutta la regione. La protezione civile avverte che le condizioni meteo saranno avverse, con venti forti a burrasca dai quadranti orientali, probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023 e forti mareggiate lungo le coste esposte.

Le precipitazioni saranno sparse e potranno assumere la forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Inoltre, ci saranno anche nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo deboli o moderati alle quote più alte.