Uomo disperato per debiti minaccia di lanciarsi dal ponte Corleone: salvato

I carabinieri di Palermo sono intervenuti in via viale Regione Siciliana, lungo il ponte Corleone, dove un uomo minacciava di lanciarsi nel vuoto. I militari, dopo aver visto l’uomo in lacrime sulla ringhiera, hanno agito rapidamente, scavalcando la staccionata e prendendo per il giubbotto l’uomo che stava per compiere l’estremo gesto perché disperato e tormentato dai debiti.

Lo ha riportato Palermo Today. In una vera e propria corsa contro il tempo, i carabinieri hanno cercato di tranquillizzare l’uomo, dicendogli “aspetta, aspetta un attimo, tutto si risolve, ti aiutiamo noi”. L’uomo è stato così messo in sicurezza e tranquillizzato in attesa dei soccorritori del 118.

I carabinieri hanno fatto la differenza in questa situazione critica, dimostrando che, oltre alla loro professionalità, hanno anche un cuore grande. La loro azione rapida e il loro aiuto hanno permesso all’uomo di ricevere l’aiuto di cui aveva bisogno in un momento difficile.

Nei giorni scorsi un ragazzo palermitano ha tentato di gettarsi dal ponte Oreto in preda alla disperazione. Il giovane per fortuna è stato salvato dall’intervento di due passanti prima e della polizia poi dopo una lunga trattativa. Due passanti hanno notato un giovane in preda alla disperazione a cavalcioni sulla balaustra del ponte Oreto e hanno chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti del commissariato Oreto-stazione e dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti rapidamente e hanno abbracciato il giovane per bloccarlo ed evitare conseguenze peggiori. Il giovane urlava e diceva di voler morire.

Dopo una trattativa estenuante, il trentenne ha perso conoscenza prima di essere colto da un attacco convulsivo. Così i poliziotti hanno girato il giovane su un fianco per evitare che si soffocasse, aspettando l’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale per accertamenti.