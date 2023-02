A Corleone riapre con nuovi servizi lo sportello della Camera di Commercio

Riparte con nuovo slancio lo sportello decentrato della Camera di Commercio di Palermo a Corleone. Dopo uno stop temporaneo, al termine di un incontro all’assessorato regionale alle Attività produttive, è stata decisa la riapertura dell’ufficio in piazza Garibaldi, al piano terra del palazzo di città, con un potenziamento dei servizi che punteranno all’innovazione tecnologica.

Le sedi distaccate sul territorio svolgono tutti i servizi delle Camere di Commercio. Oggi l’attenzione è sempre più rivolta alla digitalizzazione delle imprese ed è qui che inseriscono le novità che riguarderanno il comprensorio corleonese. Oltre a erogare le firme digitali, strumento indispensabile per qualsiasi azienda, verranno fornite tutte le informazioni principali sul Punto Impresa Digitale Palermo ed Enna, facendo da trait d’union con le imprese.

Il Punto Impresa Digitale è una struttura presente all’interno di ogni Camera di Commercio. L’obiettivo principale è quello di supportare gratuitamente le aziende, accompagnandole passo, passo ad affrontare tutte le sfide della transazione tecnologica. Il sostegno offerto assume forme diverse, che vanno dalla formazione nell’ambito del marketing digitale, all’assistenza per la creazione di e-commerce e siti web, dall’erogazione dei bandi voucher fino all’utilizzo dei social network come spinta alla crescita del proprio business, e al supporto one-to-one. Nei piccoli centri come Corleone, i servizi del Punto Impresa Digitale potrebbero anche essere utilizzati dalle aziende a vocazione agroalimentare per creare la loro vetrina digitale.

“Il nostro percorso in sinergia con la Camera di Commercio riguarda anche la salvaguardia delle aree interne – afferma l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo -. Proprio per questo a parer mio è stato necessario mantenere aperto lo sportello nella città di Corleone. Gli uffici saranno potenziati attraverso nuovi servizi. Un ulteriore passo, verso l’indispensabile collaborazione proficua tra enti, che deve essere perseguita per offrire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini. Nessuno deve rimanere indietro. Questo è il diktat che il mio assessorato vuole portare avanti. Ringrazio il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, l’assessore Salvatore Schillaci e il consigliere comunale Luigi Modesto per avermi segnalato la problematica”.

All’incontro con l’assessore Tamajo hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Salvatore Schillaci, il presidente e il segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Alessandro Albanese e Guido Barcellona, il consigliere comunale Luigi Modesto e un gruppo di imprenditori corleonesi. “E’ stata una riunione molto proficua – dice il sindaco Nicolosi -. Negli ultimi anni lo sportello della Camera di Commercio di Corleone era stato chiuso perché tutti i servizi sono stati gestiti telematicamente a distanza. I nuovi servizi proposti daranno uno sprint importante alle nostre imprese che, grazie agli esperti della Camera di Commercio, potranno affrontare al meglio la digitalizzazione, sfruttandone a pieno le innumerevoli potenzialità”.

“In adesione alla motivata richiesta dell’Assessore Tamajo, del sindaco di Corleone e degli imprenditori dei comuni limitrofi, la Camera di commercio ha raccolto tali esigenze e ha deciso di potenziare lo sportello della sede di Corleone con strumenti che sono oggi sempre più indispensabili per salvaguardare il business e accrescere l’efficienza delle aziende nostrane. In questo scenario infatti, il rilascio di strumenti come la firma digitale o il cassetto digitale dell’imprenditore sono risorse in più per entrare a pieno titolo nell’economia digitale e rafforzare la propria competitività”, sottolinea Alessandro Albanese, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Con l’ampliamento dei servizi digitali offerti anche presso gli sportelli distaccati, la Camera di commercio si conferma a fianco delle imprese e con l’ulteriore proposta dei servizi offerti dal Pid camerale anche presso sede di Corleone siamo sicuri che le aziende e i professionisti del territorio ne riceveranno grandi benefici”, evidenzia Guido Barcellona, Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo Enna.