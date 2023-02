Pistola puntata in farmacia, 3 rapinatori seminano panico a Palermo

Momenti di paura in una farmacia di via alla Falconara, nel quartiere Baida di Palermo, dove è stata eseguita una rapina.

In tre armati di pistola sono entrati nell’esercizio commerciale, svuotando la cassa. Hanno minacciato il titolare e anche un cliente a cui hanno portato via dei soldi che aveva in tasca. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e della farmacia.

È allarme rapine a Palermo

Nei giorni scorsi un uomo è stato arrestato per aver tentato di rapinare un negozio della catena Ferdico situato in corso Finocchiaro Aprile, a pochi passi dal palazzo di giustizia. L’uomo è entrato nel negozio con il volto parzialmente coperto e si è diretto verso una cassa, minacciando un dipendente e chiedendo i contanti.

Per l’uomo però è andata male visto che dopo la rapina, ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dai carabinieri della stazione Palermo Olivuzza e dalla polizia dell’ufficio prevenzione generale della questura, che lo attendevano fuori dal negozio.L’uomo, che aveva ancora il bottino con sé al momento dell’arresto, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti

Qualche giorno prima, un altro negozio situato all’angolo tra viale Strasburgo e via Principe di Pantelleria è stato rapinato da quattro uomini. I Falchi della polizia sono intervenuti sul posto, arrestando due dei rapinatori, che sono risultati essere due ragazzi di 19 e 21 anni. E’ caccia agli altri due complici.