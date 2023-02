Trovato un uomo morto nel mare al largo di Palermo

Un uomo senza vita trovato nel mare di Palermo. Il ritrovamento risale alla scorsa notte. Sono stati gli uomini di una motovedetta della Capitaneria di Porto a recuperare in mare a 4 miglia dal porto di Palermo, il corpo senza vita di un uomo.

Il cadavere, dopo il recupero, è stato trasferito al Policlinico di Palermo per le indagini del caso e per cercare di capire di chi si possa trattare. Il medico legale ha stabilito che si tratta di un uomo che si trovava in mare dai 20 ai 30 giorni ed è alto 1 metro e 66 centimetri. Il cadavere presenta una cicatrice in corrispondenza del ginocchio sinistro e non ha tatuaggi e senza parte dell’arcata dentale inferiore.

L’uomo al momento della morte indossava il pantalone di una muta e un giubbotto di colore nero. Inoltre, attorno al collo è stato trovata una cintura di salvataggio di colore arancione senza alcuna indicazione.