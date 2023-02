Tir contro muro, violento schianto e un ferito in Viale Regione Siciliana

Incidente stradale questa mattina a Palermo lungo Viale Regione Siciliana, sulla bretella dell’autostrada Palermo-Catania. Un camion è uscito fuori strada e si è scontrato contro un muro che delimita la sede autostradale. Un uomo l’autista del mezzo, è rimasto ferito.

L’incidente, l’ultimo di una lunga serie lungo la Circonvallazione palermitana, si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina. Il camion, che viaggiava verso Palermo, ha terminato la sua corsa fuori strada, causando il ferimento del conducente. Quest’ultimo è stato subito soccorso dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto per rimuovere il veicolo incidentato, causando ritardi nel traffico. Non si conoscono ancora le condizioni dell’uomo ferito soccorso dai sanitari. Le cause dell’incidente sono al momento ancora in fase di accertamento da parte delle autorità intervenute.