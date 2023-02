Trovati escrementi di topi tra il cibo, chiuso locale alla Vucciria

I carabinieri della Stazione Centro e la Polizia Municipale, hanno sanzionato e chiuso un locale in via dei Maccheronai, nello storico rione palermitano della Vucciria. Durante i controlli era in corso un evento musicale oltre l’orario previsto con musica alta e la presenza di numerosi clienti ma dalle indagini sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie, come la presenza di escrementi di topi nell’area di somministrazione di cibi e bevande e nel deposito alimenti.

Varie provviste, destinate alla somministrazione e alla vendita, erano in cattivo stato di conservazione, prive d’indicazioni sulla tracciabilità e potenzialmente nocive. Inoltre, gli alimenti, i rifiuti organici e i rifiuti ingombranti non erano separati in maniera adeguata a impedire il rischio di contaminazione, e un cospicuo quantitativo di derrate alimentari, ormai marce, erano state divorate dai topi. I locali, le attraxzzeture e i prodotti alimentari sono stati sequestrati.

I titolari dell’attività sono stati denunciati per la detenzione di derrate alimentari in evidente cattivo stato di conservazione, e in ambienti con gravi carenze igienico sanitarie, commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell’esercizio del commercio, e vendita di sostanze alimentari non genuine. Sono state applicate sanzione per 2.000 euro per le gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie strutturali, e 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure del prescritto Piano di autocontrollo HACCP per la sicurezza alimentare.