Torna la grande musica a Palermo, annunciata la data di Radio Italia Live

Palermo si prepara a vivere un’altra edizione indimenticabile del Concertone di Radio Italia Live. È l’evento che richiama artisti di fama nazionale e internazionale e migliaia di appassionati di musica. L’appuntamento con Radio Italia Live è fissato per il prossimo 30 giugno, con prove e allestimenti nei giorni precedenti.

Dopo la pausa forzata del 2020, come riportato su BlogSicilia, il concertone torna a Palermo con un’edizione che si preannuncia ancora più spettacolare. Il Foro Italico sarà il palcoscenico perfetto per accogliere gli artisti che saliranno sul palco, ancora sconosciuti ma promettenti di essere grandi nomi della musica italiana.

Protagonisti storici ed emergenti

Tra i protagonisti ci saranno cantanti che hanno fatto la storia della musica, artisti emergenti selezionati nei talent show come Amici di Maria De Filippi e The Voice. Ma ci saranno anche le voci più amate dalle nuove generazioni ma anche i protagonisti di Sanremo. La trasmissione sarà ripresa dalle telecamere della Radio per permettere a tutti di seguire questo mega evento.

Palermo rialza la testa

L’ultimo concerto di Radio Italia Live a Palermo risale al 2019 e fu un’occasione unica per la città di essere al centro dell’attenzione, una grande vetrina all’insegna della musica. Anche nel 2023, il concerto promette di essere un’altra occasione per Palermo di rialzarsi e ripartire alla grande, dopo due anni segnati dalle limitazioni. La data è fissata e questa è già una buona notizia per la città che attende con impazienza di vivere un’altra serata indimenticabile. Non resta che attendere la lista degli artisti che prenderanno parte al grande concerto di Radio Italia Live.

Tornano i grandi eventi

Palermo torna così a ospitare concerti e grandi eventi dopo l’annuncio dei due concerti di Vasco Rossi in programma il 22 e 23 giugno allo stadio Renzo Barbera. Nei giorni scorsi anche l’annuncio della riapertura ai grandi concerti dell’Ippodromo, una grande location a Palermo che si candida a divenire la più grande sede concertistica del Sud Italia.