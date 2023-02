Lo schianto in Viale Regione e “Un angelo volato in cielo”, Emanuele un grande lavoratore

La comunità di Altavilla Milicia si stringe attorno alla famiglia di Emanuele Grupposo, vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Viale Regione Siciliana a Palermo. Emanuele, 50 anni, residente ad Altavilla Milicia, era conosciuto per essere una gran brava persona, un lavoratore dedito alla sua famiglia. Così viene descritto dagli amici che hanno appreso attoniti la notizia della sua scomparsa.

L’incidente, che ha coinvolto il furgone che Emanuele stava guidando e un camion della Reset, è avvenuto nella carreggiata centrale, direzione Catania, all’altezza del Bingo Las Vegas. Gli agenti di polizia e dell’infortunistica, insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Emanuele. La sua vita si è tragicamente spezzata all’altezza dell’incrocio con Corso Calatafimi. La polizia municipale ha chiuso la carreggiata centrale per effettuare le indagini. L’incidente ha causato lunghe code e ritardi per gli automobilisti.

Tanti gli amici e i conoscenti di Emanuele che hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi postati sui social media. “Emanuele Grupposo, aveva solo 50 anni, stava svolgendo il proprio lavoro di rappresentanza come sempre e ha avuto un brutto incidente lasciando di stucco tutti coloro che lo conoscevano. Il primo pensiero è per Emanuele e per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per suo figliolo, per i parenti, e poi per tutti gli amici e conoscenti, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Il lutto per un figlio/parente non finisce mai, si può solo imparare a sopportarlo, spero di trovare la forza il prima possibile e comunque TU da lassù vedi e proteggi tuo figliolo, parenti e amici. Il tuo amico Angelo”. “Grande Amico Emanuele…ci ha lasciato con tanta amarezza e rabbia nei confronti del suo ingiusto destino. Lo voglio ricordare con affetto e stima per la bella persona che lui era …ci mancherai caro Amico”.

Intanto c’è chi chiede più sicurezza in viale Regione Siciliana, che si conferma teatro di gravi incidenti, spesso gravi e mortali.