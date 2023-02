Vola l’aeroporto di Palermo a gennaio, ottime previsioni per l’estate 2023

A gennaio è boom di passeggeri all’Aeroporto di Palermo con un +37,12% sul 2022 e le previsioni per i prossimi mesi sono più che positive visto l’arrivo di nuove compagnie aeree per l’estate.

Inizio anno con il botto per l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. A gennaio i passeggeri transitati sono stati 418.094, il 37,12% in più rispetto a gennaio 2022 (304.900) e +5% rispetto al 2019 (398.157). Resta ottima anche la media dei passeggeri per volo: 136 (record per gennaio), mentre il traffico internazionale fa il suo esordio annuale incidendo per il 19% sul totale passeggeri.

“L’anno inizia con ottimi risultati e le aspettative sono di proseguire con la crescita grazie all’arrivo di nuove compagnie aeree, come la Turkish con il diretto da e per Istanbul – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano -. Inoltre, nei prossimi mesi saranno rilasciate diverse nuove infrastrutture che miglioreranno ulteriormente l’esperienza dei passeggeri”.