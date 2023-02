Strade e autostrade siciliane disseminate di autovelox, ecco dove si trovano

La Polizia Stradale in Sicilia è tornata controllare la velocità con l’utilizzo di autovelox mobili. Questi dispositivi saranno in funzione su autostrade e strade statali, a competenza della Polstrada. Automobilisti e motociclisti dovranno prestare attenzione alle postazioni autovelox fino al 5 febbraio, in diverse località della Sicilia, come ad esempio sulla A18 Messina Palermo, sulle statali 115 nel Ragusano, sulla ex SP 98 “Turistica” di Enna e sulle statali 626 a Caltanissetta e ad Agrigento.

La polizia stradale mette in guardia contro gli “spietati” strumenti di rilevazione della velocità, utilizzati per evitare incidenti e convincere gli automobilisti a procedere con moderazione. Inoltre, sono stati posizionati cartelli lungo le tratte monitorate e le forze dell’ordine rendono pubbliche in anticipo le postazioni degli autovelox.

Gli strumenti utilizzati dalla polizia stradale per il controllo della velocità sono: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. La polizia sottolinea che l’obiettivo è quello di prevenire gli incidenti e mantenere la sicurezza stradale.

Ecco in dettaglio dove saranno piazzati gli autovelox in Sicilia

Autovelox sulla A18 Messina Palermo, sulle statali 115 nel Ragusano e 683 “Libertinia” nel Catanese, ed ancora sulla ex Sp 98 “Turistica” di Enna. Domani, giovedì 2 febbraio, ancora sullaA18 e anche sulle A20 Messina Palermo e A 29 Palermo Mazara del Vallo. Inoltre presidieranno le statali 626 a Caltanissetta e 626 di Porto Empedocle ad Agrigento. Il 3 febbraio invece toccherà esclusivamente alle autostrade, quindi A20, A29 e A19. Il giorno seguente autovelox sulle A18 e A19, ed ancora sulle statali 385 di Palagonia nel catanese e 640 di Porto Empedocle nell’Agrigentino. Domenica 5 febbraio invece i rilevatori di velocità saranno sulla A18 e sulla A29.