Trovato morto giovane vigile del fuoco siciliano, ipotesi infarto

Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Lampedusa. Agostino Messina, vigile del fuoco giovane e appassionato, è morto inaspettatamente nella caserma in cui prestava servizio. Agostino, originario di Partanna in provincia di Trapani, era un membro attivo e rispettato della squadra dei vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende, i suoi compagni lo hanno trovato senza vita, vittima di un malore, forse un infarto, che gli ha strappato la vita ancora giovane. In attesa dell’arrivo dei familiari, la salma è stata posta nella palestra della stessa caserma.

Agostino Messina amava tanto il suo lavoro. La sua scomparsa prematura lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari, della sua comunità e della squadra dei vigili del fuoco per la quale Agostino aveva una passione e un impegno immensi. Era sempre pronto a rispondere a ogni emergenza, disposto a mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Agostino in città era impegnato nel comitato di San Giuseppe ed era uno dei portatori del Cristo Morto nella processione del Venerdì Santo.

“Oggi il corpo nazionale dei vigili del fuoco è in lutto – scrive Vito Gagliardi, collega di Messina. Perde un grande uomo, un uomo che con ardore, dedizione e coraggio ha sempre onorato questa splendida divisa che indosso. Caro Agostino Messina per me sei sempre stato un punto di riferimento, mi hai consigliato e guidato in questo mio cammino e se oggi sono un vigile del fuoco e anche grazie a te. Avrai sempre un posto nel mio cuore. Ti sentirò vicino sempre! Guidami e proteggimi da lassù! Con il cuore in lacrime. Riposa in pace”.