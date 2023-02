Un palermitano al Festival di Sanremo, è il comico Angelo Duro

Il comico palermitano Angelo Duro sarà uno degli ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo, come annunciato da Amadeus durante la sua apparizione come ospite di Fiorello a Viva Rai2. La presenza di Duro, noto per il suo stile irriverente e cinico, sarà al Festival nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio.

“Ma stai zitto, stai”, ha mormorato lo stesso Duro passando alle spalle di Amadeus. Il commento del direttore artistico: “Me lo ricordavo più simpatico”. “Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”, ha chiosato Fiorello. “Chiamarlo comico è riduttivo, un talento unico” ha commentato Fiorello. “Non è un comico convenzionale, che va all’Ariston per fare il solito monologo: Angelo Duro è un duro. Ha fatto bene Amadeus, sarebbe stato troppo facile invitare Fiorello, Benigni o un Brignano”.

“E sì. È ufficiale – scrive duro sul suo profilo -. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo. Sono riuscito a cambiare il sistema. E ci sono riuscito da solo. A mio modo. Non me ne è mai fottuto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino, me la sono sempre sentita s****e. Ho vinto io. Ora continuate a s******a forte. Ci vediamo su Raiuno. E finalmente, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto”.

Angelo Duro, originario di Palermo e classe 1983, ha frequentato l’Accademia di Teatro Danza e ha esordito in teatro nel 2007 con lo spettacolo “Ri-animazione”. È diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla trasmissione “Le Iene” dal 2009 al 2015. I suoi show teatrali, tra cui “Perché mi stai guardando?”, “Da Vivo” e “Sono cambiato”, hanno registrato numeri di tutto rispetto nei teatri italiani. Ha anche debuttato al cinema con “Tiramisù” e ha realizzato una serie web con Fabio De Luigi.

Duro è molto popolare sui social, con quasi 2 milioni di fan su Facebook, 500.000 follower su Instagram e 138.000 iscritti al suo canale YouTube. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato “Il piano B”, edito da Mondadori. Con la sua presenza a Sanremo, si prevede che attirerà l’attenzione di un vasto pubblico di appassionati di comicità.