Travolto mentre cambia gomma all’auto, grave siciliano

Scende dall’auto per cambiare una gomma e viene travolto da un camion. Vittima dell’incidente è un siciliano. Il dramma in Trentino.

Un siciliano di 39 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un camion in Trentino. L’incidente è avvenuto in piena notte, intorno alle 2,30, lungo la Sp 235, nei pressi di Zambana.

L’uomo, che lavora stagionalmente in Trentino, aveva perso il controllo della sua auto a causa del danneggiamento di una gomma. Scendendo dalla sua auto per cambiare la gomma senza indossare il giubbotto catarifrangente, è stato investito da un camionista che non lo ha notato.

Il 39enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri.