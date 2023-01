Palermo, ex marito installa manifesto con foto della ex e degli amanti

A Palermo, un manifesto controverso è stato affisso lungo la via Sammartino. Un cartello che mostrerebbe alcune foto di una donna e dei suoi presunti amanti. Il manifesto, che ricorda un cartellone teatrale, presenta le foto dei personaggi principali e quelle degli attori degli spettacoli in programma, disposte in ordine. Un manifesto che, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, sarebbe stato affisso da un marito per fare un torto alla ex moglie.

Chi si è avvicinato per esaminare il puzzle privo di date, ha scoperto una forma di revenge. La ex-moglie e circa dieci persone sono state nominate con nomi e cognomi, accompagnati dai periodi delle presunte relazioni. Il manifesto sembra essere firmato dal marito abbandonato, che è anche presente nel tabellone della gogna pubblica.

Sebbene il fatto faccia sorridere a primo impatto, si sarebbe davanti a un comportamento, che consiste nella diffamazione, nell’offesa e nella divulgazione pubblica d’informazioni private o anche solo risultato di risentimento che si configurerebbe come reato, può portare a una querela da parte della persona offesa per revenge porn.