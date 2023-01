Tamponamento a catena sulla Circonvallazione, giovane ferita

Incidente stradale a Palermo con tre veicoli coinvolti in viale Regione Siciliana. Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli in viale Regione Siciliana, all’altezza di Villa Serena, in direzione Catania.

I conducenti delle auto sono rimasti illesi, solo una giovane a bordo di uno dei mezzi è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha causato inevitabili ripercussioni sul traffico, che è rimasto paralizzato per molte ore. La Polizia municipale sta indagando sulla dinamica dell’incidente per stabilirne le cause.