Morto poliziotto siciliano di 45 anni

La Questura di Caltanissetta piange la scomparsa di Angelo Salerno Solarino, poliziotto di 45 anni deceduto all’Humanitas di Catania dove combatteva contro una malattia da novembre. Originario di Gela, ma residente a Caltanissetta, lascia la moglie e un figlio.

La sua perdita ha causato un grande dolore tra i suoi colleghi e tutti i poliziotti della Questura, che si uniscono al lutto della famiglia. Angelo era conosciuto come una persona sempre solare e buona, amato e rispettato da tutti coloro che lo circondavano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori della famiglia, dei colleghi e degli amici.

Questa mattina, l’intera Questura è stata colpita dalla triste notizia e il dolore per la sua perdita è stato percepito da tutti. La figura di Angelo sarà sempre ricordata come un esempio di professionalità, onestà e integrità. Una giornata triste per la Questura di Caltanissetta e per tutti coloro che conoscevano Angelo Salerno Solarino, un uomo che ha dedicato la sua vita alla sicurezza della sua comunità.