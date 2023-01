Auto travolge scooter: 17enne in prognosi riservata

Incidente stradale a Piazza Armerina con un giovane 17enne in gravi condizioni in ospedale.

Nel corso della notte appena trascorsa notte, un ragazzo di 17 anni di Piazza Armerina è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a seguito di un incidente stradale. Il giovane stava guidando il suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito da un’auto che gli avrebbe tagliato la strada.

Il giovane ha perso il controllo del suo mezzo finendo fuori strada e subendo un grave trauma cranico. È stato immediatamente soccorso dal 118 e stabilizzato prima di essere trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Al momento, il giovane è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri di Piazza Armerina stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per determinare le cause e stabilire le responsabilità.

Ieri pomeriggio, l’autostrada A19 Palermo-Catania è stata teatro di un caos di traffico con ben due punti di chiusura a causa di due distinti incidenti stradali. Il raccordo che da Villabate porta in città e a Termini Imerese ha subito forti rallentamenti a causa dei sinistri che hanno causato cinque feriti, di cui due in gravi condizioni.

Fortunatamente, non ci sono state vittime. La polizia sta indagando per stabilire le cause degli incidenti e la viabilità è stata ripristinata solo dopo che i feriti sono stati portati in ospedale e i veicoli coinvolti sono stati rimossi.