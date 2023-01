Drammatico incidente a Brancaccio, uomo gravissimo intubato in ambulanza

Gravissimo incidente stradale questa sera a Palermo, in via Pecoraino nel quartiere di Brancaccio, a Palermo. Due auto, una Fiat 500L e una Mercedes, si sono schiantate per motivi ancora da accertare.

Il conducente della Fiat 500, un uomo di circa 40 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato intubato dagli operatori sanitari del 118 prima di essere trasportato in ospedale. La Mercedes era guidata da un settantenne con due passeggeri a bordo, i quali sono rimasti praticamente illesi.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo lo scontro, la Fiat 500 è andata a sbattere contro un palo, mentre la Mercedes ha urtato un’auto in sosta. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Un altro incidente stradale con tre veicoli coinvolti in viale Regione Siciliana nel tardo pomeriggio di oggi, all’altezza di Villa Serena, in direzione Catania.

I conducenti delle auto sono rimasti illesi, solo una giovane a bordo di uno dei mezzi è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente ha causato inevitabili ripercussioni sul traffico, che è rimasto paralizzato per molte ore. La Polizia municipale sta indagando sulla dinamica dell’incidente per stabilirne le cause.