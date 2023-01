Drammatico incidente in viale Regione Siciliana, tre giovani in ospedale, due gravi

Un grave incidente stradale ha causato caos sulla A19, nel tratto finale della diramazione per via Giafar. Tre auto sono entrate in collisione lungo viale Regione, causando feriti e lunghe code in direzione di Palermo.

Tre i feriti, tutti giovani, due in gravi condizioni, portati dal 118 al Civico e al Policlinico e uno, meno grave, al Buccheri La Ferla. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, la Polstrada, nonché ambulanze del 118 e vigili del fuoco per soccorrere i feriti e gestire la situazione. L’Anas ha dovuto istituire l’uscita obbligatoria allo svincolo Porto-via Giafar per circa tre ore, prima di ripristinare la normale viabilità.