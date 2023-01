Schianto sulla Statale a Misilmeri, una persona ferita

Un incidente stradale è avvenuto lungo la SS121 Catanese all’altezza di Misilmeri. Lo schianto ha coinvolto due autovetture e una persona è rimasta ferita.

L’Anas comunica che “a causa di un incidente, la strada statale 121 “Catanese”, è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 249,200 all’altezza di Misilmeri (Palermo). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registra un ferito”.

Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Sul posto le ambulanze del 118 per soccorrere la persona rimasta ferita.

Solo due giorni fa un altro incidente a Misilmeri con due donne ferite, di cui una in codice rosso. L’incidente è avvenuto sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri. Due auto – una Citroen e una Toyota – si sono scontrate e una ha finito la sua corsa cappottata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. Una donna di 46 anni è stata trasportata all’ospedale Civico in codice rosso. L’altra donna in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico.